Барнаул, 25 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов 25 августа известил в своем телеграм-канале о завершении вакцинации от коронавируса.

Минздрав Алтайского края Глава алтайского минздрава ревакцинировался

«Сегодня закончил вакцинацию — поставил второй компонент Спутника V. Считаю, что это адекватная и необходимая мера защиты и себя, и своего окружения от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Через 2-4 недели собираюсь поставить еще прививку против гриппа, вакцина уже поступила во все поликлиники края. Надеюсь, мой пример вас мотивирует. И да — меня точно укололи, и в шприце не вода!» — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий раз Дмитрий Попов ревакцинировался в поликлинике №1 города Барнаула.

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