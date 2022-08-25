Рязань, 25 августа 2022, 13:15 — REGNUM В рамках установления причин лесных пожаров в Рязанской области рассматривается версия о намеренных поджогах. Об этом журналистам заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков
МЧС России

«Хотел бы заострить внимание на том, что мы видим определенные диверсионные моменты с точки зрения того, что в перспективе в голове пожара есть элементы поджога. Мы на это обращаем внимание. Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали», — сказал Куренков.

Он не исключил варианта с намеренным поджогом лесов в регионе: «Возможно, именно так. Разберутся, работа ведется».