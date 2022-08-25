Рязань, 25 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В рамках установления причин лесных пожаров в Рязанской области рассматривается версия о намеренных поджогах. Об этом журналистам заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«Хотел бы заострить внимание на том, что мы видим определенные диверсионные моменты с точки зрения того, что в перспективе в голове пожара есть элементы поджога. Мы на это обращаем внимание. Мы хотели бы предупредить население, что ждем сигналов о тех людях, которые это делали», — сказал Куренков.

Он не исключил варианта с намеренным поджогом лесов в регионе: «Возможно, именно так. Разберутся, работа ведется».