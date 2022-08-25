Уфа, , 13:14 — REGNUM Бывший вратарь уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признал вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. Об этом 25 августа сообщает ТАСС.

Отмечается, что на допросе в Ленинском районном суде Уфы Сулейманов признал вину, но от дачи показаний отказался.

Также на заседании был допрошен свидетель. Следующее заседание суда назначено на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что хоккеистов Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Воробьёв признал вину, рассмотрение дела Лукина не начиналось.

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