Москва, 25 августа 2022, 13:13 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.
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