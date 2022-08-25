Москва, 25 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Шойгу довел оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.

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