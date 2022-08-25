Москва, , 13:18 — REGNUM Пять самолётов ВСУ уничтожены, ещё три — критически повреждены российскими ВКС. Об этом сообщает 25 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Су-24 в небе над Петрозаводском Глеб Кашкин © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки ВКС России поразили высокоточным оружием пять боевых самолетов киевского режима, находившиеся на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.

«Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, высокоточный удар нанесён по военному аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области. В результате уничтожены три самолёта ВСУ.

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