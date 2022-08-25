Осло, , 14:22 — REGNUM Новые данные статистического управления Норвегии показали, что население Шпицбергена падает по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает норвежское интернет-газета High North News.

Шпицберген Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным статистического управления, в настоящее время на Шпицбергене в общей сложности проживает 2905 человек, что на 35 человек меньше относительно прошлого года.

В населённых пунктах Лонгйир и Нью-Олессун живёт 2504 человека, среди которых 1753 норвежца и 751 иностранец. Этот показатель меньше прошлогоднего на 48 человек.

Однако население российских поселений Баренцбург и Пирамида выросло на 13 жителей и теперь составляет 391 человек.

Население польской научно-исследовательская станция Хорнсунн не изменилось — 10 человек.

«Сокращение численности населения в Лонгйире и Нью-Олесунне больше, чем на Шпицбергене в целом, что указывает на внутреннюю миграцию из норвежских поселений в российские», — указано в сообщении.

Отметим, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, 6 июля, после многочисленных дискуссий норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь может помочь увеличить население в российской Арктике и способствовать развитию территорий, решая общенациональные задачи. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUMСтанислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

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