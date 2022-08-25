Красноярск, , 13:12 — REGNUM Из Красноярского края за первое полугодие 2022 года выбыло населения больше, чем прибыло в регион. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в Красноярскстате.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным статистиков, миграционная убыль составила 3855 человек. Из других регионов РФ в край приехали 15 414 человек. Это на 3% больше, чем в январе–июне 2021 года. Выбыли 16 060 человек (на 6% меньше).

Из зарубежных стран в Красноярский край прибыли 10 093 мигранта (больше на 11%). За пределы России выехали 13 302 человека (в 2,3 раза больше).

Внутри региона места жительства сменил 33 081 человек (на 1% меньше).

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие текущего года Томскую область покинули 17,8 тысячи человек, прибыли в регион 11 тысяч.

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