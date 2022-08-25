Кострома, , 13:17 — REGNUM Жители одной из трёх костромских территорий, рассматриваемых властями в качестве площадки для реализации программы комплексного развития территорий, отказались от участия в ней. Об этом на встрече с горожанами рассказала заместитель главы администрации города Ольга Воронина.

Под снос Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)

«Тот проект, который мы опубликовали насчёт этой территории, дальше не пойдёт. Это связано с решениями собственников объектов недвижимости», — сказала чиновница.

Речь идёт о 145 домах, расположенных в границах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов. Жители 104 из них не согласились с предложением властей.

Программа комплексного развития территорий жилой застройки сходна с реновацией. Механизм выглядит следующим образом: власти выбирают площадку и спрашивают согласия жителей. Если оно получено, подбирается застройщик, готовый снести старые дома и построить на их месте жильё с дорожной и коммунальной инфраструктурой, социальные объекты. До сноса жилья людям предоставляют новые помещения в другом районе или построенном на этом участке доме. Их площадь должна соответствовать размеру старых квартир. Также собственники могут получить денежную компенсацию за жильё.

Решение о включении дома в границы комплексного развития принимается на общем собрании. Дом попадает в программу, если на это согласились не менее 2/3 собственников. Вопрос отпадает, если против высказались 1/3 жителей.

Как выяснилось по итогам встречи, проведённой мэрией, люди получили мало информации и разъяснений о программе.

«Горадминистрация очень плохо сработала. Где были эти извещения? Я узнала о том, что готовится, только от знакомых. Многие бабушки сначала не поняли что происходит, они несколько ночей не спали, увидев, что их дом готовится под снос», — рассказала участница собрания.

Также люди говорили о расплывчатых формулировках в законе. В частности, они побоялись, что сумма компенсации за квартиры будет ниже их рыночной цены, а застройщик может обанкротиться на этапе расселения жителей.

«Нигде в законе не написано, что цена будет рыночной. Нам говорят, что оценку будет производить независимая компания. Но опыт других регионов показывает, что она занижена», — сказала костромичка Елена.

«Если часть жилья расселят, а часть — нет, а строительная компания в этот момент обанкротится? Кто-то останется жить в старом, ветшающем доме. Что будет с этими людьми, кто сдержит обещание за застройщика? Чёткой схемы на этот счёт я не вижу», — добавила участница встречи.

Кроме этой территории в городе рассматриваются ещё две площадки, где может быть применен механизм комплексного развития. Это участок, ограниченный улицами Новый Быт, 7-й и 11-й Рабочей, территория жилой застройки по проезду Судостроителей между домами 1 — 19. Протоколы с общих собраний собственников квартир по этим адресам ещё не обработаны. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.