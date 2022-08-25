Часть костромичей отказалась участвовать в программе реновации жилья
Кострома, 25 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Жители одной из трёх костромских территорий, рассматриваемых властями в качестве площадки для реализации программы комплексного развития территорий, отказались от участия в ней. Об этом на встрече с горожанами рассказала заместитель главы администрации города Ольга Воронина.
Речь идёт о 145 домах, расположенных в границах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов. Жители 104 из них не согласились с предложением властей.
Программа комплексного развития территорий жилой застройки сходна с реновацией. Механизм выглядит следующим образом: власти выбирают площадку и спрашивают согласия жителей. Если оно получено, подбирается застройщик, готовый снести старые дома и построить на их месте жильё с дорожной и коммунальной инфраструктурой, социальные объекты. До сноса жилья людям предоставляют новые помещения в другом районе или построенном на этом участке доме. Их площадь должна соответствовать размеру старых квартир. Также собственники могут получить денежную компенсацию за жильё.
Решение о включении дома в границы комплексного развития принимается на общем собрании. Дом попадает в программу, если на это согласились не менее 2/3 собственников. Вопрос отпадает, если против высказались 1/3 жителей.
Как выяснилось по итогам встречи, проведённой мэрией, люди получили мало информации и разъяснений о программе.
Также люди говорили о расплывчатых формулировках в законе. В частности, они побоялись, что сумма компенсации за квартиры будет ниже их рыночной цены, а застройщик может обанкротиться на этапе расселения жителей.
Кроме этой территории, в городе рассматривались ещё две площадки, где может быть применен механизм комплексного развития. Это участок, ограниченный улицами Новый Быт, 7-й и 11-й Рабочей, территория жилой застройки по проезду Судостроителей между домами 1–19. Протоколы общих собраний собственников объектов недвижимости по первой территории обработаны, люди согласились на изменения. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.