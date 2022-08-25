В Приморье представлена программа «Подростки России»
Владивосток, 25 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка открыла II Межрегиональный форум «Подростки 360» в Приморье, организованный Центром развития социальных проектов при поддержке Министерства просвещения России и правительства Приморского края.
Мария Львова-Белова представила участникам форума стратегическую программу «Подростки России», в которую уже включились 14 пилотных регионов. Она направлена на то, чтобы создать в России развитую систему поддержки подростков, объединив усилия государства, ученых, специалистов-практиков и некоммерческого сектора.
Она также отметила, что нужно создавать условия для общения без гаджетов и содействовать трудовой занятости, которую назвала одним из главных запросов старшеклассников.
Отрабатывать процесс трудоустройства подростков планируется в пилотных регионах программы, о чем Мария Львова-Белова договорилась с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Важно, с одной стороны, упростить прием на работу несовершеннолетних, а с другой — защитить их от возможных нарушений со стороны работодателей. Уполномоченный также отметила, что виды работы, которые зачастую предлагают подросткам, «далеки от современных тенденций».
Мария Львова-Белова напомнила, что в рамках программы создается федеральная сеть подростковых центров как точек притяжения. «Они будут одновременно и клубами, и кризисными центрами, где можно получить психологическую и иную помощь. До конца года мы планируем объединить не менее 50 таких пространств», — пояснила Уполномоченный.
Среди других направлений программы она отметила формирование профессионального сообщества по работе с подростками, подготовку и переподготовку специалистов, а также разработку методических программ для системного решения определенных задач, таких как: профилактика буллинга, суицидального поведения, зависимостей, противоправного поведения, восстановление детско-родительских отношений, экстренная помощь в социально опасном положении, социализация и реабилитация детей и подростков, переживших боевые действия.
«Одна из задач нашего форума — как раз в том, чтобы выявить подобные болевые точки, познакомиться с опытом тех, кто с ними успешно справляется, и создать работающие механизмы в масштабе всей страны», — сказала Мария Львова-Белова.
Уполномоченный представила оператора программы «Подростки России» — Федеральный центр развития программ социализации подростков, недавно созданный в структуре Минпросвещения России. Его возглавил Валерий Майоров, имеющий практический опыт работы со сложным поведением подростков в некоммерческих организациях. Центр будет оказывать пилотным регионам методическую и образовательную поддержку и помогать в привлечении ресурсов через конкурсный механизм. Вновь создаваемые центры смогут, победив в конкурсе, получить оснащение и оборудование на сумму до 1,5 млн рублей.
На форуме, который проходит в Дальневосточном юридическом институте Университета прокуратуры РФ, представлены 56 регионов страны. Более 250 человек принимают участие очно, более тысячи зарегистрировались онлайн.
В их числе уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных, молодежных и некоммерческих организаций, специалисты-практики, работающие с подростками, в том числе с девиантным поведением.
В программе форума — научные доклады и лекции о современных подростках и их благополучии, знакомство с региональными и муниципальными практиками Приморского края, в том числе в формате выездных площадок, а также презентации авторских разработок экспертов.