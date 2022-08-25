Владивосток, 25 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка открыла II Межрегиональный форум «Подростки 360» в Приморье, организованный Центром развития социальных проектов при поддержке Министерства просвещения России и правительства Приморского края.

Режиссер Динара Асанова, СССР, 1983 год Цитата из фильма Пацаны

Мария Львова-Белова представила участникам форума стратегическую программу «Подростки России», в которую уже включились 14 пилотных регионов. Она направлена на то, чтобы создать в России развитую систему поддержки подростков, объединив усилия государства, ученых, специалистов-практиков и некоммерческого сектора.

«Мы видим главную задачу в том, чтобы как можно шире распространить накопленные знания о подростках, культуру поддержки и бережного отношения к ним, — сказала детский омбудсмен, — Нам вместе предстоит создать общероссийскую систему навигации, которая поможет миллионам подростков безопасно пройти эту зону турбулентности».

Она также отметила, что нужно создавать условия для общения без гаджетов и содействовать трудовой занятости, которую назвала одним из главных запросов старшеклассников.

Отрабатывать процесс трудоустройства подростков планируется в пилотных регионах программы, о чем Мария Львова-Белова договорилась с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Важно, с одной стороны, упростить прием на работу несовершеннолетних, а с другой — защитить их от возможных нарушений со стороны работодателей. Уполномоченный также отметила, что виды работы, которые зачастую предлагают подросткам, «далеки от современных тенденций».

«Важно расширять спектр вакансий, чтобы они могли не только сейчас работать, но и получать опыт, который в дальнейшем станет для них профессией», — сказала она.

Мария Львова-Белова напомнила, что в рамках программы создается федеральная сеть подростковых центров как точек притяжения. «Они будут одновременно и клубами, и кризисными центрами, где можно получить психологическую и иную помощь. До конца года мы планируем объединить не менее 50 таких пространств», — пояснила Уполномоченный.

Среди других направлений программы она отметила формирование профессионального сообщества по работе с подростками, подготовку и переподготовку специалистов, а также разработку методических программ для системного решения определенных задач, таких как: профилактика буллинга, суицидального поведения, зависимостей, противоправного поведения, восстановление детско-родительских отношений, экстренная помощь в социально опасном положении, социализация и реабилитация детей и подростков, переживших боевые действия.

«Одна из задач нашего форума — как раз в том, чтобы выявить подобные болевые точки, познакомиться с опытом тех, кто с ними успешно справляется, и создать работающие механизмы в масштабе всей страны», — сказала Мария Львова-Белова.

Уполномоченный представила оператора программы «Подростки России» — Федеральный центр развития программ социализации подростков, недавно созданный в структуре Минпросвещения России. Его возглавил Валерий Майоров, имеющий практический опыт работы со сложным поведением подростков в некоммерческих организациях. Центр будет оказывать пилотным регионам методическую и образовательную поддержку и помогать в привлечении ресурсов через конкурсный механизм. Вновь создаваемые центры смогут, победив в конкурсе, получить оснащение и оборудование на сумму до 1,5 млн рублей.

На форуме, который проходит в Дальневосточном юридическом институте Университета прокуратуры РФ, представлены 56 регионов страны. Более 250 человек принимают участие очно, более тысячи зарегистрировались онлайн.

В их числе уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных, молодежных и некоммерческих организаций, специалисты-практики, работающие с подростками, в том числе с девиантным поведением.

В программе форума — научные доклады и лекции о современных подростках и их благополучии, знакомство с региональными и муниципальными практиками Приморского края, в том числе в формате выездных площадок, а также презентации авторских разработок экспертов.