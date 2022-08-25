Петропавловск-Камчатский, , 13:11 — REGNUM На Камчатке в программе повышенного туристического кешбэка, очередной этап которой начал действовать в России с 00:00 25 августа, участвуют 16 резидентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Продажи туров продляться до 10 сентября. Для регионов Дальнего Востока кешбэк составляет 20%, но не более 40 тыс. рублей.

«Октябрь, ноябрь и декабрь на Камчатке по-особенному прекрасны. Разноцветный лес, расслабляющая вода термальных источников, первый снег горнолыжных трасс на вулканах, джип туры. Путешествие осенью и зимой станут более доступными для каждого путешественника», — рассказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа, в России началась реализация программа туристического кешбэка. Которая продлится до 10 сентября 2022 года.