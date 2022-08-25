Москва, 25 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в рамках проведения специальной военной операции российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ и четыре склада боеприпасов. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории б. УССР. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, городах Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и военная техника в 149 районах», — говорится в новой сводке оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.

Читайте также: Российские войска поразили семь пунктов управления и пять складов ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 24 августа, российские войска поразили семь пунктов управления ВСУ и пять складов с боеприпасами на территории ДНР и бывш. УССР. Также, по данным Минобороны России, уничтожены пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки в ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполе в Запорожской области.