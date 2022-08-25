Сеул, 25 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Главный кандидат на пост главы южнокорейской Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён извинился перед общественностью за скандал с участием его жены. Об этом сообщает KBS.

(сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr Ли Чжэ Мён

Известно, что экс-кандидат в президенты принес свои извинения в соцсети после того, как его супруга Ким Хе Гён вернулась из полиции после допроса.

Напомним, что жена Ли Чжэ Мёна предстала перед полицией по обвинениям, связанным с личным использованием корпоративной кредитной карты правительства провинции Кёнгидо в период, когда экс-кандидат в президенты занимал пост губернатора данной провинции.

Политик извинился за то, что не смог должным образом контролировать своего подчиненного, когда был губернатором, а также за то, что его супруга получала помощь от государственного чиновника в личных делах.

Ли Чжэ Мён также сообщил о том, что кредитной картой воспользовалась секретарша, а не его супруга.

По словам кандидата на пост главы Демократической партии, у его жены сложилось впечатление, что потраченные средства были собственными деньгами секретарши. Он также добавил, что Ким Хе Гён вернула потраченные деньги.