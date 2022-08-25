Москва, , 13:11 — REGNUM Прогнозы по конфликту на территории б. УССР являются лишь упражнениями для политических аналитиков. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по <…> конфликту [на территории б. УССР]. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят [представители киевского режима] и в [поддерживающих киевский нацистский режим] странах Запада», — написал Медведев.

По его словам, всё это — «враньё чистой воды и демагогия для обработки электората»: «Все всё понимают. Но отрабатывают роли».