Тверь, 25 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Тверская область и Роскосмос готовы наращивать взаимодействие по различным направлениям. Об этом говорилось 25 августа в ходе рабочей поездки в регион генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Роскосмос

Глава Роскосмоса вместе с губернатором Игорем Руденей побывали на Тверском вагоностроительном заводе, где осмотрели центр управления производством, вагоносборочный цех. В частности, гости увидели одноэтажный вагон нового модельного ряда, оборудованный максимально комфортно для пассажиров. Такие вагоны производятся на на предприятии и уже курсируют по стране. Также гостям продемонстрировали вагон с местами для сидения, штабной вагон и вагон, изготовленный в рамках международного проекта для Египетских железных дорог.

«Сегодня посмотрел один из ведущих активов машиностроения — Тверской вагоностроительный завод. Я видел много производств. Это — одно из лучших», — отметил по итогам осмотра Юрий Борисов.

В ходе встречи глава региона подчеркнул, что тверская область и Роскосмос сотрудничают в нескольких сферах. При этом в регионе есть специальные территории экономического развития, которые также могут стать партнерами в реализации новых проектов Роскосмоса. Кроме того, в Тверской области готовы расширить проекты по образовательным и профильным программам.

«Конечно, мы поддержим эти направления. Подготовка кадров — это один из приоритетов. Совместно с регионом готовы реализовать такую программу, чтобы наша молодежь работала на тверской земле», — отметил Борисов.

Сегодня на территории Тверской области работают предприятия, входящие в Госкорпорацию «Роскосмос»: завод «Звезда» в Осташковском городском округе, Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в городе Твери (ЦКБ). На тверской вагоностроительном заводе ещё с середины прошлого века по проектам инженеров ЦКБ выпускается специализированный железнодорожный транспорт для перевозки ракетно-космической техники.

Сегодня ЦКБ участвует в разработке вагонов последнего поколения транспорта для нужд как космической отрасли, так и РЖД. Тверской вагонзавод работает над замещением импортных комплектующих подвижного состава. Также Роскосмос помогает Тверской области в части космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе. Тверская область в 2019 году стала пилотным регионом в реализации этого проекта. Верхневолжье в числе первых в стране включилось в реализацию проекта «Цифровая Земля».