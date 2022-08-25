Бишкек, 25 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Отмечается, что Пашинян прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Самолёт с ним приземлился в аэропорту «Иссык-Куль». Гостя встречал вице-премьер Киргизии Бакыт Торобаев.

Напомним, Евразийский межправсовет будет проходить с 25 по 26 августа в городе Чолпон-Ата. На нём планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов по интеграционному объединению.