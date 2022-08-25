Москва, , 13:10 — REGNUM Доллар закрылся без изменений 24 августа, проведя день в рекордно узком диапазоне, размах которого не превысил и 30 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUMспециалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Деньги © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль не смогла прорваться через отметку 60 руб., что привело к усилению давления продавцов в ходе сегодняшней сессии. Котировки снижаются почти на 0,5%, тестируя зону 59,60 руб.

Российская валюта снова стабильна после июльского всплеска волатильности, но эта стабильность обусловлена не только устойчивостью курса благодаря нынешнему состоянию баланса импорта и экспорта, но и неопределенностью в отношении валютных интервенций.

Участники рынка продолжают гадать, в каком виде вернется бюджетное правило, возобновление которого считается уже делом решенным. В этом контексте масштаб потенциального падения рубля зависит от целого ряда факторов, начиная с объема интервенций и заканчивая частотой их проведения.

На краткосрочном горизонте потенциал роста рубля представляется ограниченным и может проявиться сразу после завершения налоговых выплат, которые сейчас поддерживают «россиянина».

Так, после текущей фазы консолидации, большая часть которой проходит в районе 59-60 руб., доллар, похоже, прорвет верхнюю границу канала и первым делом направится в зону 61,60 руб., которая остановила подъем ранее в этом месяце. В случае падения паре важно отстоять поддержку в области 58 рублей», — считает эксперт.

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