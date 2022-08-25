Владивосток, , 13:06 — REGNUM В Приморье отапливать жилые дома и объекты соцкульбыта будут 809 котельных. Уже подготовлено более половины из них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

На котельной Александр Колпаков © ИА REGNUM

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Высокий процент готовности котельных в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Анучинском, Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Кавалеровском, Ханкайском, Хорольском, Чугуевском округах, Дальнереченском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Яковлевском районах.

Все работы должны быть завершены в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 96% многоквартирных домов готовы к наступлению холодов в Самарской области.