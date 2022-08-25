Волгоград, , 13:09 — REGNUM В Волгоградской области собрано 105 тысяч тонн овощей открытого грунта. Данными на 25 августа поделились с ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Богатый урожай Марина Каширская © ИА REGNUM

Средняя урожайность овощных культур составила 27 тонн с гектара, что на 11% выше, чем на аналогичную дату 2021 года. По валовому урожаю лидируют хозяйства Среднеахтубинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2022 года аграрии региона уже собрали более шести миллионов тонн зерна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области собрали шесть миллионов тонн зерна