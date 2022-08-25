Москва, , 13:04 — REGNUM Грядущие события на территории бывш. УССР имеют лишь «полтора сценария». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на [территории б. УССР], а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur!», — написал Медведев.

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР от нацистского киевского режима началась 24 февраля 2022 года.