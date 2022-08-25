Москва, 25 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Москве протестировать электронные нововведения перед сентябрьскими выборами можно будет 26 августа. Тестовое голосование пройдёт с 08:00 до 17:00, сообщается на портале мэра столицы.

Izbirkom54.nso.ru Выборы

Во время тестового голосования разработчики проверят систему онлайн-голосования, а также опробуют главную новинку выборов 2022 года — электронный список избирателей. Тестирование пройдёт так же, как выборы, — москвичи получат бюллетень, а затем проставят в нем отметки.

Разработчики в это время контролируют, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию. Желающим принять участие в онлайн-тестировании потребуется учетная запись на mos.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 9 по 11 сентября на выборах муниципальных депутатов впервые используют электронный список избирателей.

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