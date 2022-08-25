В детскую больницу Херсона доставлена медицинская техника для новорожденных
Херсон, 25 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Функциональные мониторы для новорожденных и бактерицидные облучатели воздуха доставили добровольцы «Единой России» в Херсон. Пять неонатальных тонометров для измерения давления и пять ультрафиолетовых рециркуляторов для очистки воздуха предоставил благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» под руководством Натальи Авиловой. Неонатальные мониторы предназначены для контроля жизненно важных параметров новорожденного. Приборы применяются в хирургии, отделениях неонатальной интенсивной терапии и реанимации. Рециркуляторы-облучатели позволяют уничтожить присутствующие в воздухе бактерии, микроорганизмы и вирусы. Устройства необходимы для профилактики вирусных инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем.
О сотрудничестве для помощи жителям ЛДНР и освобожденных территорий партия «Единая Россия» и благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» под руководством Натальи Авиловой договорились с первых дней специальной военной операции. Одно из направлений совместной работы — медицинская помощь взрослым и детям.
Детской областной больнице Херсона гуманитарная миссия «Единой России» помогает на регулярной основе. Сегодня в больнице, рассчитанной на 540 человек, функционируют даже детская реанимация и реанимация для новорождённых. Врачи и медперсонал обеспечены всем необходимым для эффективной помощи пациентам.