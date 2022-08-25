Москва, , 13:21 — REGNUM Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил 25 августа секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Андрей Турчак ИА REGNUM

По его словам, на территории ДНР и ЛНР должны реализовываться все положения народной программы «Единой России».

«Референдум пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно — это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации», — заявил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России, ожидает только выхода союзных сил на административные границы республики.

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