Москва, 25 августа 2022, 13:21 — REGNUM Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России, заявил 25 августа секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По его словам, на территории ДНР и ЛНР должны реализовываться все положения народной программы «Единой России».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России, ожидает только выхода союзных сил на административные границы республики.
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