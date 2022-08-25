Гагра, Абхазия, 25 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Абхазии поддерживают идею вхождения республики в состав Союзного государства участием России, Белоруссии и других возможных участников. Об этом 25 августа заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» абхазский президент Аслан Бжания.

Аслан Бжания

«В случае такой перспективы, как союзное государство, мы с удовольствием поддержали бы эту идею», — сказал абхазский лидер.

Бжания отметил, что в Абхазии понимают важность прочного союза с Россией. Он также уверен, что все понимаю, кто в тяжелое время показал себя настоящим союзником РФ.

Стоит отметить, что в марте лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба, конкурировавший с Бжанией на президентских выборах, также заявил, что поддерживает присоединение Абхазии к Союзному государству.