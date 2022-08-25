Москва, 25 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Жаркая погода, установившаяся в Москве, вынудила столичных транспортников приступить к раздаче воды пассажирам метро. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Сегодня с 11:30 раздаем бутылки с водой на станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филёвский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Кутузовская», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что при необходимости список станций, на которых будут раздавать воду, будет корректироваться.