Сочи, Краснодарский край, , 12:59 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтер на этапе Кубка Содружества. Гонка прошла 25 августа в Сочи.

Антон Бабиков Rusbiathlon.ru

Бабиков преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 44,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший на 28,9 секунды и также не допустивший промахов. Замкнул тройку Алексей Вагин, у которого один промах и отставание 1 минута 13,6 секунды.

Первый этап Кубка Содружества проходит в Сочи с 25 по 28 августа.

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