Сочи, Краснодарский край, 25 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтер на этапе Кубка Содружества. Гонка прошла 25 августа в Сочи.

Rusbiathlon.ru Антон Бабиков

Бабиков преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 44,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял Эдуард Латыпов, отставший на 28,9 секунды и также не допустивший промахов. Замкнул тройку Алексей Вагин, у которого один промах и отставание 1 минута 13,6 секунды.

Первый этап Кубка Содружества проходит в Сочи с 25 по 28 августа.