Чебоксары, 25 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В столице Чувашии с 1 сентября 2022 года возрастут тарифы на платные услуги, которые оказывают муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данное решение касается десяти групп образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности и предоставляемых сверх установленного муниципального задания. Также речь идёт о дополнительных платных услугах жителям и юрлицам, которые оказывают подведомственные управлению культуры муниципальные организации дополнительного образования.

Как следует из документа, общеразвивающая программа в области музыкального искусства подорожает почти на 405 рублей — с 3619,66 рублей до 3214,7 рублей. Стоимость общеразвивающих программ в области театрального искусства возрастёт на 223,38 рублей (с 1773,27 рублей до 1996,65 рублей), в области декоративно-прикладного искусства — на 156,76 рублей (с 1244,4 рубля до 1401,16 рублей), художественно-эстетической направленности – на 278,24 рубля (2208,81 рубля до 2487,05 рублей). Тарифы на данные программы рассчитаны с учётом 20 часов обучения в месяц.

Общеразвивающая программа в области хореографического и изобразительного искусства подорожает соответственно до 1739,77 и 2685,55 рублей, цена за обучение в подготовительных отделениях в музыкальных школах и художественных школах возрастёт до 3794,8 и 2195,15 рублей. Также повышается тариф по другим программам обучения.

Цены на данные образовательные услуги не поднимались два года. С 1 сентября 2022 года тарифы возрастут на 12,6%.