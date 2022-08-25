Рязань, , 12:57 — REGNUM Сил и средств, занимающихся тушением лесных пожаров в Рязанской области, достаточно для урегулирования ситуации. Об этом в ходе визита в регион заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На мой взгляд, сегодня сил и средств достаточно, чтобы справиться с пожаром по той технологии, которая на сегодня есть», — сказал Собянин.

По его словам, особой угрозы жителям нет, поскольку в каждом населённом пункте дежурят спасатели и имеются ресурсы, однако риск всё равно остаётся.

При этом, что касается Москвы и Московской области, то, по словам столичного мэра, «главная угроза — это угроза ветровой розы ветров и смога, который идёт отсюда».