Джакарта, , 12:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и король Эсватини Мсвати III стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании об укреплении двустороннего сотрудничества между двумя странами, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

«Этот меморандум о взаимопонимании очень важен для того, чтобы открыть двери для усилий по расширению сотрудничества, особенно экономического сотрудничества между Индонезией и Эсватини», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В меморандуме о взаимопонимании есть несколько областей сотрудничества, которые будут в центре внимания обеих стран. Эти приоритеты включают торговлю, инвестиции, добычу полезных ископаемых, энергетику, зеленую экономику, сельское хозяйство, инфраструктуру и развитие, туризм, а также вопросы, связанные со здоровьем.

«Позже время от времени мы будем проводить встречи, чтобы проследить, где осуществляется сотрудничество», — заявила глава МИД Индонезии.

После подписания меморандума король Эсватини примет представителей частного сектора Индонезии вместе с индонезийской торгово-промышленной палатой, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили усилия по расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с королем Эсватини Мсвати III в Джакарте 24 августа, чтобы обсудить различные усилия по улучшению экономического сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения, туризма, инфраструктуры и энергетики.

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