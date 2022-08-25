Москва, 25 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Для покупки валюты есть несколько способов, каждый из которых имеет плюсы и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Самый привычный для россиян — приобретение наличных в банке. Его преимущества в отсутствии рисков блокировки на счёте, возможность перевозить, передавать, расплачиваться в поездках за границу. Но сейчас есть огромные ограничения на такую покупку.

Приобрести наличные можно только те банкноты долларов и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Поскольку завоз купюр банков не осуществляется, продавать они могут только те наличные, которые сами покупают при обмене. Поэтому очень непросто бывает найти необходимую сумму.

И курс покупки очень невыгодный. Он может быть выше официального на 10% и больше. Но для долгосрочных накоплений такой вариант может быть приемлемым.

По более выгодному курсу можно приобрести безналичную валюту через брокерский счёт. Такие услуги предоставляют многие банки и инвесткомпании.

Цена — биржевая, практически совпадающая с официальным курсом ЦБ. Комиссия брокера – минимальная, десятые доли процента. Провести операцию можно даже он-лайн, в приложении брокера.

Однако, вывести купленную валюту в наличные нельзя. Она останется на счёте. Причём многие банки, брокеры ввели комиссию за хранение средств в валютах «недружественных стран».

Условия данных оплат - разные по суммам и процентам, но они делают в ряде случаев нахождение денег на счетах бессмысленным.

Наличные можно снимать со счёта только в том случае, если они поступили на него до 9 марта 2022 года. И лишь сумму, которая не превышает эквивалент 10 00 дол. США.

Деньги свыше данного лимита или поступившие позже можно конвертировать в рубли и использовать без ограничений в российской валюте. Такую конвертацию также лучше делать через брокерский счёт по курсу биржи, а не банка.

Таким образом, лучше не держать валюту «недружественных стран» на счёте. И поскольку перевести её в наличные в России нельзя, можно рассмотреть перевод данных средств за рубеж.

Это в принципе возможно, разрешены перечисления валюты на счёт в заграничном банке свой или другого человека. Причём это может быть счёт не обязательно в «недружественной стране», с которыми трансакции крайне затруднены.

Но вывести безналичную валюту можно в банк, например, в Армении, Казахстане, Турции, ОАЭ. Если такого счёта у вас нет, а необходимость существует, то можно поехать туда и открыть лично.

Но в каждом конкретном случае нужно скрупулёзно узнавать все нюансы таких операций, которые могут меняться чуть ли не каждый день. Осуществляет ли ваш банк-отправитель данные действия, не находится ли он под санкциями, не заблокирована ли для него система международных переводов SWIFT и прочее.

Аналогичные вопросы нужно выяснить и у банка-получателя. Есть вариант, например, перевести рубли в банк в ближнем зарубежье, например, в Армении. Там купить на рубли местную валюту, её обменять на доллары.

В любом случае, данные операции несут за собой комиссии, затраты для клиентов. Они могут составлять значительную долю от суммы – 3-10% в зависимости от конкретных обстоятельств. В нынешних условиях есть смысл рассмотреть приобретение за рубли валют, не относящихся к «недружественным странам».

Это, в частности, китайский юань, который пользуется всё большей популярностью в России и уже опережал по объёму торгов даже доллар. Есть вероятность снижения курса рубля на 15-20% к концу 2022 года к основным валютам, в том числе и к юаню.

Но в любом случае необходимо учитывать риски, тем более в нынешней сложной экономической и геополитической ситуации», — считает эксперт.

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