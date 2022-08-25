Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в качестве обеспечительной меры запретил ООО «Северная Земельная Компания» и другим компаниям и лицам вести демонтаж флигелей исторического особняка Салтыковой в центре города до вступления в законную силу решения суда по иску об оспаривании законности сноса. Об этом 25 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Telegram-канал «SOS СПб СНОС» Частично разрушенные флигели особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге

Суд зарегистрировал иск о признании незаконным разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории (КГИОП) на ведение строительных работ. Иск касается сноса флигелей особняка Салтыковой по адресу Большая Морская, дом 51.

Административный иск к КГИОП направила группа градозащитников Петербурга. Среди них Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков. Они просят суд признать решение КГИОП, санкционировавшее снос, незаконными и отменить его.

Также градозащитники ходатайствовали о введении запрета на демонтаж объекта в отношении ООО «Северная Земельная Компания», эта организация осуществляла снос флигелей. Суд одобрил это предложение, а также принял к производству упомянутый выше иск градозащитников к городскому комитету. Судебное заседание по существу иска состоится 14 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее компания возобновила снос флигелей, несмотря на возбуждение уголовного дела. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Петербург, чтобы лично проконтролировать ход расследования по факту сноса исторического здания.