Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Президент США Джо Байден обещал нанести «сокрушительный удар» по России путем торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин. Но сотни других видов несанкционированных товаров стоимостью в миллиарды долларов продолжают поступать в порты США, как сообщает Associated Press.

Экспорт

«Когда мы вводим санкции, это может нарушить мировую торговлю. Поэтому наша задача — подумать, какие санкции окажут наибольшее воздействие и при этом позволят работать мировой торговле», — сказал AP глава отдела Госдепартамента по координации санкций Джим О’Брайен.

Некоторые американские импортеры ищут альтернативные источники в других странах, но другие говорят, что у них нет выбора. Например, березовые леса России дают настолько твердую и прочную древесину, что из нее изготавливается большинство американской деревянной мебели для школ и большая часть напольных покрытий для домов. Контейнеры с российскими товарами — крупами, обувью для тяжелой атлетики, оборудованием для майнинга криптовалют, даже подушками — прибывают в порты США почти каждый день.

Россия — ключевой экспортер таких металлов, как алюминий, сталь и титан; прекращение этой торговли может резко поднять цены для американцев, которые и так изнемогают под гнетом инфляции, говорит экономист Morgan Stanley Джейкоб Нелл.

Обширные российские леса — одни из самых больших в мире. После Канады Россия является вторым по величине экспортером древесины, изделия из которой используются по всем США.

В 2022 году администрация Байдена начала вводить тарифы на экспорт российской древесины, что привело в ярость владельца фирмы, торгующей выращенной в России балтийской березой, Рональда Либератори.

«Проблема в том, что Россия — единственная страна в мире, которая производит этот товар, — сказал он AP. — Альтернативного источника нет».

За 2022 год в США также прибыло почти 4000 тонн российских патронов, которые разошлись по оружейным магазинам.

AP также отследило поставки гексафторида урана на миллионы долларов от российского государственного АО «Тенекс», крупнейшего в мире экспортера подобной продукции. Получателем выступила компания Westinghouse Electric Co. в Южной Каролине. Ядерные материалы не подпадают под санкции.

Хотя ввоз в США некоторых продуктов питания, таких как морепродукты и водка, ограничен, в июле министерство финансов в информационном бюллетене подтвердило, что торговля сельскохозяйственной продукцией между США и Россией по-прежнему разрешена.

Но и некоторые запрещенные товары, такие как российская нефть и газ, продолжали поступать в порты США еще долгое время после объявления санкций в связи с тем, что компаниям требуется определенное время на то, чтобы завершить заключенные контракты.

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