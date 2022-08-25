Мадрид, , 12:51 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что изменения, произошедшие в «Народной партии» (Partido Popular) с приходом весной 2022 года на руководящий пост Альберто Нуньеса Фейхоо, были не в лучшую сторону. Об этом он заявил в неформальной беседе с журналистами, освещавшими его турне по Латинской Америке, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

По словам испанского премьера, он не поддерживает никаких контактов с лидером главной оппозиционной партии страны.

Санчес также назвал ошибкой со стороны «Народной партии» голосовать против законопроекта о плане энергосбережения, который обсуждается в Конгрессе депутатов, потому что он включает меры, которые являются здравым смыслом в текущей ситуации.