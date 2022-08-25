Якутск, , 12:58 — REGNUM Сто километров преодолел на дельталёте житель села Чурапча в Якутии Иннокентий Новгородов. Он улетел в Таттинский район, сообщило 25 августа ЯСИА.

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Мужчина летал в гости к брату. В среднем время полёта составляло два часа, туда и обратно — более 3,5 часов. Скорость летательного средства достигала 50 км/ч.

«Конечно, риски и опасности есть. Как-то во время полета попал под дождь с грозой, но смог благополучно сесть. Страх несравним с ощущениями, когда в небе, лавируя в потоках воздуха, ощущаешь себя свободным и абсолютно счастливым», — отметил Иннокентий Новгородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области пострадали два человека в результате столкновения дельтаплана с высоковольтной линией электропередач. Столкновение могло произойти по причине неисправности двигателя дельтаплана. Транспортная прокуратура проводит проверку.