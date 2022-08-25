Пекин, , 12:50 — REGNUM Военные КНР прибыли в Россию для участия в учениях «Восток-2022», заявил 25 августа официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

Российко-китайские военные учения Mil.ru

«Представители китайских сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые принимают участие в учениях «Восток-2022», уже прибыли в место назначения», — сказал он на брифинге.

Министр добавил, что китайские военные уже создали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности.

Кроме того, представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения, уточнил Кэфэй.

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Восток-2022» пройдут 30 августа — 5 сентября при участии военных из Китая. В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участие армии Китая в российских учениях «не имеет связи с текущей международной и региональной обстановкой».

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