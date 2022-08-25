Пекин, 25 августа 2022, 12:50 — REGNUM Военные КНР прибыли в Россию для участия в учениях «Восток-2022», заявил 25 августа официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
Министр добавил, что китайские военные уже создали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности.
Кроме того, представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения, уточнил Кэфэй.
Как сообщало ИА REGNUM, учения «Восток-2022» пройдут 30 августа — 5 сентября при участии военных из Китая. В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участие армии Китая в российских учениях «не имеет связи с текущей международной и региональной обстановкой».
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