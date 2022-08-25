Рига, , 12:50 — REGNUM После 24 февраля 2022 года власти Латвии объявили новый политический курс — создание единой политической нации. Однако, как пишет в своем комментарии на латвийском портале bb. lv журналист Абик Элкин, благие намерения вылились в гонения русскоязычной общины и запугивание несогласных.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

Сейчас, на фоне продолжающегося сноса комплекса советским освободителям Риги в парке Победы, можно констатировать, считает он: принудительная «интеграция» в рамках тотальной латышизации всего и вся провалилась, как и надежда национал-патриотов на массовый отъезд «инородцев» из Латвии.

«Двуязычной системы не хватило для ассимиляции и взрыва патриотизма в нашем понимании? Тогда усилим языковое давление и вообще переведем все школы только на госязык. Будете изучать свой родной язык в кружках по интересам и вот тогда станете настоящими лояльными гражданами! А на пути к процессу сплочения будем сносить памятники и монументы», — перечислил Элкин решения и «хотелки» латвийских властей.

К примерам такого демонстративного пренебрежения интересами нацменьшинств страны Элкин отнес и разрабатываемый парламентом закон о запрете двуязычия в рабочей среде и в публичном пространстве: «Загоним русский язык на кухню, и это еще больше приблизит нас к созданию политической нации».

«Чем это все закончится? Чем угодно, но только не сплочением общества и не созданием политической нации. Особенно учитывая, что за процессом сноса памятников стоит неистребимое желание отомстить живым людям. То есть тем русскоязычным Латвии, которые не имеют никакого отношения ни к спецоперации, ни к Путину, ни к России», — завершил свои размышления латвийский публицист.