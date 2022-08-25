Белгород, 25 августа 2022, 12:59 — REGNUM Женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР приехала на товарищеские матчи в Белгород, сообщили ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства региона.
Гости сыграли с командами из Красной Яруги и Губкина, для футболисток провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу, запланированы экскурсии по достопримечательностям. По словам министра спорта региона Натальи Жигаловой, власти получили обращения и от других спортивных команд, в ведомстве постараются всех принять.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Белгородская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрациями Троицкого и Белокуракинского районов ЛНР.