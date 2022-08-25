Белгород, , 12:59 — REGNUM Женская футбольная команда «Кобра» из Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР приехала на товарищеские матчи в Белгород, сообщили ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства региона.

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Гости сыграли с командами из Красной Яруги и Губкина, для футболисток провели экскурсию по новому крытому футбольному манежу, запланированы экскурсии по достопримечательностям. По словам министра спорта региона Натальи Жигаловой, власти получили обращения и от других спортивных команд, в ведомстве постараются всех принять.

«Мы начали свой путь из группы в местной юношеской спортивной школе. Кстати, у нас в области это была единственная ЮСШ, где была открыта женская группа. Исходя из этого, мы стали, скажем так, основной базовой командой области. С теми девочками, которые остались на этих территориях, мы пытаемся возродить команду, и это удается. Мы уже успели сыграть в Луганске. Нашей команде есть, куда расти и есть, кому расти», — рассказал тренер женской футбольной команды Анатолий Кривуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Белгородская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрациями Троицкого и Белокуракинского районов ЛНР.