Воронеж, , 12:50 — REGNUM Болельщики «Спартака» не смогут попасть на стадион в Воронеже с атрибутикой команды из-за того, что московский клуб отказался от гостевой квоты билетов. Об этом 25 августа заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

Стадион «Факела» Цитата из видео «Готов ли стадион Факела в Воронеже к РПЛ? / Гуляем снаружи и внутри!»

27 августа пройдёт матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Спартак». А 25 августа в воронежской команде сообщили, что вход на трибуны стадиона с символикой «Спартака» запрещён.

«У нас болельщиков гостевой команды нет, потому что «Спартак» официально отказался от своей квоты. Согласно регламенту, болельщики гостевой команды могут быть допущены только на гостевой сектор, от которого они отказались», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

По его словам, болельщики с атрибутикой другого клуба могут находиться на стадионе только на гостевом секторе. Но у «Спартака» такого сектора не будет.

Напомним, ранее фанаты «Спартака» объявили бойкот матчей чемпионата и кубка России из-за введения «паспорта болельщика» (Fan ID).

Читайте также: Болельщики «Спартака» объявили о бойкоте матчей Кубка России из-за Fan ID