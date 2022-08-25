Челябинск, 25 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко. Об этом сообщает пресс-секретарь подразделения Татьяна Нахтигаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Приказ об этом подписал и. о. министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Литовченко 62 года. В 1996–2015 годах он возглавлял Увельский район Челябинской области, в 2016–2021 годах являлся депутатом Госдумы. А 29 октября 2021 года стал врио руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.