Кемерово, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин сделал то, что было нужно. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Кемеровской областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Расулжан Сабиржанов, выступая в поддержку спецоперации.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы мы не начали спецоперацию, свою операцию начал бы киевский режим, — подчеркнул Сабиржанов. — Полностью поддерживаю спецоперацию, надо доводить её до конца, очищать территорию от неонацистов, желательно с территории бывш. УССР их полностью убрать, чтобы их там не было, потому что это нелюди, звери».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, во всём мире начинают осознавать масштабы кризиса, вызванные действиями Запада по отношению к б. УССР.

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