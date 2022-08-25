Москва, 25 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому по вопросу блокировки контента российских государственных СМИ в Rutube по требованию компании Apple, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Напомним, ранее пресс-служба отечественного видеохостинга Rutube сообщила СМИ о том, что в адрес компании поступила претензия от корпорации Apple с требованием убрать из приложения возможность просматривать российские государственные СМИ.

По словам Миронова, требования Apple могут свидетельствовать о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о защите конкуренции со стороны указанной компании.

«Такое решение направлено на дискриминацию государственных средств массовой информации Российской Федерации. В связи с изложенным прошу Вас проанализировать представленные материалы, принять возможные меры в рамках полномочий Федеральной антимонопольной службы и проинформировать о результатах рассмотрения настоящего обращения», — отметил Миронов.