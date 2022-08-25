Оренбург, 25 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Из Оренбургский области в Донбасс 25 августа отправлен очередной гуманитарный груз. Жители региона собрали рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школьные принадлежности

В рамках традиционной акции «Соберём ребенка в школу» объявили сбор школьных принадлежностей не только для оренбургских детей, но и для школьников Донбасса. Неравнодушные оренбуржцы собрали 555 ранцев.

«Детям ДНР и ЛНР пришлось пережить много трудностей, с которыми не сталкивалось большинство взрослых. Поэтому очередной гуманитарный груз, который мы отправляем в Донбасс, предназначен именно им», — сказал глава Оренбуржья Денис Паслер.