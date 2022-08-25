Эль-Ариш, Египет, , 13:38 — REGNUM Командующий Второй полевой армией Египта генерал-майор Мохамед Раби проинспектировал деревню Джалбана в мухафазе Исмаилия, в непосредственной близости от Синайского полуострова.

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Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, в последнее время в регионе участились столкновения между армией Египта и боевиками группировки «Вилайет Синай» (филиал группировки ИГ, деятельность организации запрещена на территории России).

Как сообщает издание, генерал дал указание армии пресечь активность боевиков в Джалбане и мобилизовать для этого все возможные силы. Источник Al-Araby-al-Jadid сообщает, что генерал-майор Рабие дал указание использовать все возможные ресурсы, для нанесения ударов с моря, суши и воздуха для преследования боевиков. Также сообщается об отправке в регион дополнительных формирований армии и проправительственного ополчения.