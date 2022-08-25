Петропавловск-Камчатский, , 12:44 — REGNUM На Камчатке разрабатывают первый национальный туристический маршрут, который уже в сентябре направят на экспертную комиссию Федерального агентства по туризму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Национальный маршрут Камчатки будет состоять из четырёх блоков. Первый — городская агломерация — позволит туристам познакомиться с Петропавловском-Камчатским, Елизово и Елизовским районом. Также в него включено посещение Халактырского пляжа. Во втором блоке — Налычевский кластер — гости увидят два действующих и три потухших вулкана. В третьем блоке предусмотрено посещение Верхне-Паратунской долины, где круглый год работают горно-спортивные базы. Четвертый Южно-Камчатский кластер включает в себя два действующих вулкана – Мутновский и Горелый.

«Данный маршрут включает в себя квинтэссенцию самых популярных и ярких точек туристического притяжения полуострова. Таким образом, отправившись в тур по такому маршруту, можно посетить основные достопримечательности края, а далее уже индивидуально продолжать изучение Камчатки по своим желаниям», — рассказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Также в национальный маршрут Камчатки будет включено посещение Долины гейзеров и Курильского острова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в двух школах откроют профильные классы по туризму. Пройти предпрофильную подготовку смогут учащиеся 10-х классов в школе №27 и 41.