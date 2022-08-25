Саранск, 25 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Мордовия получит средства из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Rsbor.ru Контейнер

Отмечается, что субсидия из федерального бюджета будет предоставлена на условиях софинансирования. Это поможет регионам достичь целевых показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в составе нацпроекта «Экология».

Согласно распоряжению правительства, в текущем году Мордовия получит на эти цели 20,108 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего между 43 регионами России на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов будет распределено около 1,5 млрд рублей. В правительстве подчеркнули, что значительная часть субсидии — 1,1 млрд рублей — направится тем регионам, где возникла необходимость расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора.