Новосибирск, 25 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В странах, входящих в ООН, всё сильнее проявляется неприятие доминирования. Об этом ИА REGNUM заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя новость о том, что антироссийское заявление киевского режима поддержали менее трети стран ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

«В странах «Второго» и «Третьего» миров (название условно) всё сильнее проявляется неприятие доминирования, политики и нарративов глобального «полюса», который принято называть «коллективным Западом»; происходящий на наших глазах кризис лишь подчеркнул это, — уточнил Бирюков. — Как представляется, этот процесс в ближайшее время будет продолжаться в новых формах и масштабах, и вчерашнее голосование в ООН — лишь одна из стадий в развертывании этого процесса».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что менее трети из 193 входящих в ООН стран поддержали подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории б. УССР.