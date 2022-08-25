Симферополь, , 12:38 — REGNUM Государственную субсидию на сумму более полумиллиарда рублей получит международный аэропорт «Симферополь», сообщил 25 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Аэропорт Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Международный аэропорт Симферополь имени Айвазовского получит государственную субсидию в размере более 577,4 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ. Такое решение принято по результатам отбора получателей субсидии — 11 аэропортов центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены», написал глава Крыма.

Он уточнил, что субсидия должна быть направлена на сохранение инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя, а также аэропорты ещё десяти городов центра и юга России временно закрыты с 24 февраля 2022 года, в последний раз Росавиация продлила ограничения до 29 августа.