Симферополь, 25 августа 2022, 12:38 — REGNUM Государственную субсидию на сумму более полумиллиарда рублей получит международный аэропорт «Симферополь», сообщил 25 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
Он уточнил, что субсидия должна быть направлена на сохранение инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя, а также аэропорты ещё десяти городов центра и юга России временно закрыты с 24 февраля 2022 года, в последний раз Росавиация продлила ограничения до 29 августа.